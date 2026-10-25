شهد جنوب لبنان، فجر الأحد 25 تشرين الأول/أكتوبر 2026، قصفًا مدفعيًا استهدف عددًا من المناطق، بالتزامن مع تحركات لآليات العدو "الإسرائيلية" وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

وفجرًا، استهدف القصف المدفعي أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف زوطر الشرقية. كما طالت القذائف وادي السلوقي ووادي زبقين ووادي الحجير، حيث استمر قصف العدو على واديي زبقين والحجير، وصولًا إلى الجهة المحاذية لبرج قلاوي.

وفي بلدة حداثا، سُجّل تحرّك للآليات "الإسرائيلية" بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، قبل أن تستهدف دبابة "ميركافا" البلدة بقذيفة بعد دقائق.

وامتدّ التمشيط من حداثا باتجاه بلدة عيتا الجبل، حيث رُصد تمركز دبابتين من طراز "ميركافا" عند أطراف البلدة، بالتزامن مع إطلاق النار باتجاهها. وتزامنت عمليات التمشيط مع وجود أهالٍ في المنطقة يقطفون الزيتون، من دون تسجيل إصابات.

كما سُجّل تحرّك لآليات العدو "الإسرائيلية" داخل بلدة زوطر الشرقية.

وفي سياق متصل، نفّذت قوات الاحتلال تفجيرًا على عدة دفعات في بلدة مجدلزون، فيما استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة برعشيت.

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