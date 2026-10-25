استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله، الشيخ زيد ضاهر، في مركز الحزب في مدينة صيدا، الأستاذ عبد الكريم الأحمد، والد الشهيد سليمان الأحمد، بحضور مسؤول العلاقات في قطاع صيدا الحاج يوسف سلمان، ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو، ومسؤول شعبة صيدا الحاج علي فنيش.

وتوجّه الأحمد بالشكر والتقدير إلى قيادة حزب الله وكوادره ومجاهديه على كل ما قدموه من تضحيات جليلة وعظيمة ذودًا عن القضية الفلسطينية، وفي معارك مواجهة كل أشكال ومحاولات تصفيتها.

ونوّه الأحمد بالدور الذي يلعبه حزب الله من أجل الحفاظ على الهوية العربية والفلسطينية، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، مؤكدًا أن دماء نجله سليمان، التي روت أرض جنوب لبنان، وحّدت الشعبين اللبناني والفلسطيني لمواجهة المخططات الهادفة إلى تصفية القضية، ومشددًا على أن الخيار الوحيد في هذا الصراع هو المقاومة، ولا يوجد خيار آخر.

بدوره، رحّب ضاهر بزيارة والد الشهيد الأحمد، الذي أراد، في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد نجله الوحيد في أسرته، أن يوصل رسالة المقاومة، التي امتزجت دماء أبنائها من الشعبين اللبناني والفلسطيني، إلى كل الساحات، ومفادها أن المقاومة باقية وقوية مهما تعرضت للمحن والفتن والحروب بكل أشكالها، وستبقى مصممة على تحقيق هدفها الأسمى بتحرير الأرض والمقدسات. وأكد أن وجود الشهيد سليمان الأحمد، الذي ينتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في الجنوب عند الحدود، ليس إلا دليلًا على هذا التصميم والإرادة القوية لتحرير الأرض والإنسان.

وفي ختام اللقاء، قدّم الأحمد لضاهر والحضور درعًا تكريمية مزينة بصورة نجله، ووزّع عليهم الكوفيات المزينة بعلم فلسطين وصورة الشهيد.

الكلمات المفتاحية