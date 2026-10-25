أعلن الجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تدمير طائرة مُسيّرة من طراز "لوكاس" تابعة للقوات الأميركية في أجواء منطقة بندر عباس جنوبي البلاد وذلك بواسطة منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش.

وجرى اعتراض وتدمير الطائرة المسيّرة ضمن عمليات شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد.

وكان القائد العام للجيش اللواء أمير حاتمي قد أكد خلال زيارة ميدانية لأحد مراكز تصنيع الطائرات المُسيّرة الهجومية، أن القوات المسلحة قد أجرت تقييمات دقيقة لقدرات العدو، مشددًا على أن البلاد قد استكملت كافة التجهيزات والوسائل اللازمة لخوض حروب غير متكافئة ومواجهة مختلف التحديات الأمنية.

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