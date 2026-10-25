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فلسطين

لجان المقاومة في فلسطين: قصف الجامعة الإسلامية بغزة جريمة جديدة تستدعي تحركًا دوليًا
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فلسطين

لجان المقاومة في فلسطين: قصف الجامعة الإسلامية بغزة جريمة جديدة تستدعي تحركًا دوليًا

2026-10-25 15:06
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أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن التصعيد "الإسرائيلي" المتواصل في قطاع غزة، والقصف الذي استهدف الجامعة الإسلامية في مدينة غزة وأدى إلى استشهاد ثلاثة من حراسها، يشكّلان جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال، ويعكسان، استهتاره بأرواح الفلسطينيين وتجاهله للاتفاقات والتفاهمات والجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة ووقف العدوان.

واعتبرت اللجان أن استمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" يعكس إصرار الاحتلال على مواصلة عدوانه والتنصّل من التزاماته، مستفيدًا من غياب المحاسبة والمساءلة الدولية.

وحمّلت اللجان الكيان الصهيوني وما يُسمّى "مجلس السلام" المسؤولية الكاملة عن القصف وتداعياته، داعيةً الوسطاء والجهات الضامنة إلى تحمّل مسؤولياتهم والتحرك العاجل والجاد لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه واحترام تعهداته، واتخاذ خطوات عملية تحول دون استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنشآتهم المدنية.

كما دعت أحرار العالم والشعوب والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تكثيف التحركات الشعبية والقانونية والإعلامية السلمية، وفضح الانتهاكات "الإسرائيلية"، وممارسة ضغط دولي فعلي لمحاسبة المسؤولين عنها.

وختمت لجان المقاومة بالتأكيد أن دماء الشهداء لن تكون أرقامًا عابرة، وأن حقوق الشعب الفلسطيني لن تسقط بالصمت أو التجاهل، مشددةً على أن الجرائم المتواصلة لا تمنح الاحتلال أي شرعية لمواصلة عدوانه.

الكلمات المفتاحية
قطاع غزة لجان المقاومة في فلسطين
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