في مشهد كشفي جامع بين الوفاء للشهداء وتكريم الجريحات، احتفلت 1300 دليلة من أفواج مفوضية جبل عامل الثانية في كشافة الإمام المهدي بذكرى ولادة السيدة زينب عليها السلام ويوم الدليلة، في حفل مركزي أقيم في بلدة الدوير - النبطية، برعاية مسؤولة وحدة العمل النسائي في حزب الله الحاجة أمل قطان، وحضور المفوضة العامة للمرشدات الحاجة زينب غندور وعدد من الشخصيات النسائية والكشفية والتربوية.

الحفل الذي حمل أبعادًا تربوية وإيمانية، افتُتح بتعظيم للقرآن الكريم قدمته هيئة "تسابيح"، ثم مراسم دخول راية مقام السيدة زينب عليها السلام، وتخللته فقرات إنشادية لفرقة "نور الزهراء" وعروض إعلامية حول معاني الولاء والوفاء.

وشكل الوفاء للتضحيات محطة أساسية، حيث جرى تكريم الدليلات الشهيدات بحضور عائلاتهن، وتكريم الدليلات الجريحات تقديرًا لصمودهن، وتأكيدًا على أن تضحياتهن ستبقى حاضرة في ذاكرة الجمعية ووجدان الأجيال.

وفي كلمتها، هنأت مسؤولة وحدة العمل النسائي في حزب الله الحاجة أمل قطان الدليلات بيومهن، معتبرة أن اجتماعهن في الدوير رغم الظروف الأمنية والاجتماعية يحمل رسالة ثبات وتحد واستمرار في الحضور والعطاء.

وأضافت أن هذا الحضور يمثّل موقفًا يُسجَّل للدليلات في كشافة الإمام المهدي، معربةً عن أملها في أن يتعزّز هذا الصوت والموقف يومًا بعد يوم، ومؤكدةً تطلّعها إلى النصر.

من جهتها، أكدت الحاجة زينب غندور أن هذا الاجتماع يشكّل محطةً لتجديد العهد لمسيرة الشهداء، سواء من القادة والقائدات في كشافة الإمام المهدي أو من الشهداء الذين ارتقوا على هذه الأرض، مشدًدةً أن الدليلات يحملن مسؤولية مواصلة هذه المسيرة والمحافظة على رسالتها.

وعبّرت دليلات مشاركات عن تمسكهن بالرسالة الكشفية رغم التحديات، وأشَرن إلى أن سيرة العقيلة زينب (عليها السلام) تشكّل مصدرًا للقوة والشجاعة والثبات، بما تحمله من معاني الصبر والولاء والتمسّك بالموقف.

واختتم الحفل بتقديم درع تكريمي للحاجة قطان تقديرًا لجهودها، وإجراء قرعة على هدايا قيمة بينها زيارتان للعتبات المقدسة في العراق.

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