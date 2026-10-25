تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وتنديدًا بالعدوان والإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، خرج المئات من المتظاهرين في مسيرات حاشدة في مدن ألمانية اليوم الأحد 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، حيث تركزت الاحتجاجات في العاصمة برلين وهانوفر.

ففي هانوفر، خرج المئات في مسيرة رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتافات تطالب بوقف العدوان وإنهاء الإبادة في قطاع غزة.

وفي العاصمة برلين، تظاهر المئات تنديدًا بسياسة التجويع في غزة والتصعيد المتواصل في الضفة الغربية، رافعين لافتات منددة بالسياسات "الإسرائيلية" ومطالبين بوقف الحرب فورًا وتوفير الحماية للمدنيين ووضع حد للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى كيان الاحتلال بعد الولايات المتحدة، إذ استحوذت على 31 بالمئة من واردات "إسرائيل" من الأسلحة الرئيسية خلال الفترة بين عامي 2021 و2025، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث "السلام" (سيبري).

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت في آب/ أغسطس 2025 تعليق الموافقة على تصدير أسلحة إلى "إسرائيل" يمكن استخدامها في غزة، قبل أن تتراجع عن القرار في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، وتعود إلى دراسة طلبات التصدير بصورة فردية.

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