نظّم الحزب الشيوعي التركي وقفة احتجاجية في ميدان "ساكاريا" بالعاصمة أنقرة، رفضًا لاتفاق الدفاع المشترك الموقع بين تركيا والسعودية وباكستان، محذرًا من أن يجرّ الاتفاق أنقرة إلى الحرب على اليمن.

ورفع المحتجون شعارات تحذّر من جرّ البلاد إلى حرب إقليمية، من بينها "لن نسمح بجرّ البلاد إلى الحرب"، مرددين هتافات ترفض تحويل الجيش التركي إلى أداة لخدمة المصالح الأميركية و"الإسرائيلية" والسعودية، مطالبين البرلمان بعدم المصادقة على الاتفاق.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التركي علي أفق أريكان، في كلمة أمام المحتجين، إن الاتفاق قد يضع الشباب الأتراك في مواجهة الشعب اليمني، متسائلًا عن جدوى مشاركة تركيا في حرب تخدم مصالح واشنطن و"تل أبيب" والرياض.

وأضاف: "لا يمكنكم قتل عمال هذا البلد وشبابه من أجل ترامب ونتنياهو ونفط الملك السعودي".

ودعا أريكان أعضاء البرلمان إلى رفض الاتفاق عند عرضه للتصديق، مشيرًا إلى أن الحزب وجّه رسالة مفتوحة إلى النواب حذّر فيها من تداعياته المحتملة على دور تركيا الإقليمي، ومن ربط مستقبل البلاد بالتزامات عسكرية قد تمتد لسنوات.

وتأتي الاحتجاجات عقب توقيع الاتفاق الثلاثي في السابع من آب/ أغسطس الماضي، ومع طرحه على البرلمان التركي للمصادقة عليه.

وينص أحد بنوده، بحسب تقارير منشورة، على اعتبار أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الموقعة هجومًا على الأطراف الأخرى، وهو ما أثار مخاوف المحتجين من أن يفتح الاتفاق الباب أمام التزامات عسكرية تتجاوز نطاق الدفاع المباشر.

وفي المقابل، تشير تقارير تركية إلى أن مسؤولين في أنقرة يؤكدون الطابع الدفاعي للاتفاق، وأن إرسال قوات تركية إلى الخارج يتطلّب موافقة البرلمان.

لكن الحزب الشيوعي التركي يرى أن المصادقة عليه قد تمهد لإقحام البلاد في الحرب على اليمن، مطالبًا النواب باتخاذ موقف واضح لمنع ذلك.

الكلمات المفتاحية