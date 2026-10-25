أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على العدوان السعودي واستهدافاته، وردًا على المجازر التي ارتكبها أمس السبت 24 تشرين الأول/أكتوبر 2026 في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال.

وأشارت في بيان الأحد 25 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إلى أن العملية الأولى استهدفت مطار خالد الدولي في الرياض وحققت هدفها بنجاح، فيما استهدفت العملية الثانية مرابض الطائرات ومخازن الذخيرة ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة ومواقع مهمة في قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.

وأضافت أن العملية الثالثة استهدفت القاعدة البحرية الجنوبية لقوات حرس الحدود في جيزان، وكانت الإصابة دقيقة وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف جنود وضباط العدو السعودي.

وأكدت القوات المسلحة أنها ستواصل الدفاع عن البلد والشعب ولن تتسامح مع قتلة الأطفال والنساء، وأن دماء الشعب اليمني غالية ولن تترك هذا العدو يوغل في الدماء دون ردود مؤلمة.

وجددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لشركات الملاحة الجوية العالمية والإقليمية والموظفين والمسافرين من السفر عبر مطار خالد الدولي في الرياض كونه غير آمن، وكذلك الأجواء السعودية باستثناء الأجواء المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت استمرار عملياتها في العمق السعودي وفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف تحشيدات العدو حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن البلد.

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