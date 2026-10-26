نفذت القوات المسلحة اليمنية سلسلة عمليات عسكرية جديدة ضد أهداف سعودية، شملت مطار الملك خالد في الرياض مجددًا، ومحطات ضخ نفطية ومخازن أسلحة وتحشدات سعودية، مؤكدة أن عملياتها حققت إصابات دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى وتدمير آليات عسكرية ومخازن الأسلحة المستهدفة.

وقال المتحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان اليوم الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026: "تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة".

أضاف: "كما تمكنت من تنفيذ عملية استهداف لمحطات ضخ النفط الخام شرق غرب بعدد من الطائرات المسيرة وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله".

كذلك أعلن العميد سريع عن تنفيذ "عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة صلاح الدين بمحافظة عدن ومنطقة الوهط بمحافظة لحج وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد العميد سريع أن "الإصابات كانت دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من تلك التحشيدات وتم تدمير وإحراق عدد من الآليات ومخازن الأسلحة التابعة لهم والتى يشرف عليها الضابط السعودي بدر الحربي".



الكلمات المفتاحية