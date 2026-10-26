توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان غدًا، غائمًا إجمالًا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد، تشتد غزارتها شمال البلاد مع احتمال تساقط حبات البرد واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية.

الحال العامة

طقس خريفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية في الداخل، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة، فيتحول الطقس إلى ماطر مع برق ورعد ورياح ناشطة ويستمر تأثيره طوال أيام الاسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول: طرابلس بين 20 و28 درجة، بيروت 21 و29 درجة، زحلة بين 13 و27 درجة.

الطقس المتوقع

- الإثنين: غائم جزئيًا صباحًا يتحول تدريجًا بعد الظهر إلى غائم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال أمطار خفيفة في المناطق الداخلية بخاصة جنوب شرق البلاد، يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى رؤية سيئة.

- الثلاثاء: غائم إجمالًا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد، تشتد غزارتها شمال البلاد مع احتمال تساقط حبات البرد واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية.

- الأربعاء: غائم جزئيًا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال لتعود إلى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة شمال البلاد، مع ارتفاع بموج البحر وبقاء تكون الضباب على المرتفعات.

- الخميس: غائم جزئيا بالإجمال مع أمطار متفرقة، تترافق مع برق ورعد واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 18 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 12 إلى 24 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية نهارًا متقلبة ليلًا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالًا على الساحل، متوسط على الجبال بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و90٪.

- حال البحر: مائج إجمالًا، حرارة سطح الماء:26 درجة.

- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

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