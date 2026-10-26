أعلنت هيئة الانتخابات في البرازيل إعادة انتخاب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسًا للبلاد لولاية جديدة، بعد فوزه على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي جرت يوم أمس الأحد (25 تشرين الأول/أكتوبر 2026).

بحسب بيانات المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، حصل دا سيلفا على 51.79% من الأصوات، بواقع 64,256,232 صوتًا، مقابل 48.21% لمنافسه بولسونارو، والذي نال 59,826,041 صوتًا.

هذا؛ وقد سعى دا سيلفا، والبالغ من العمر 80 عامًا، إلى الفوز بولاية رئاسية جديدة تتيح له تولي الرئاسة للمرة الرابعة، متنافسًا مع فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، والذي خاض السباق الانتخابي ممثلاً اليمين.

جاءت الجولة الثانية بعدما حصل بولسونارو على النسبة الأعلى من الأصوات، في الجولة الأولى مطلع تشرين الأول/أكتوبر، بواقع 47.03% مقابل 45.16% لدا سيلفا ، وفقًا للنتائج الرسمية.

اتسمت الانتخابات بحدة التنافس بين التيار اليساري الذي يمثّله لولا دا سيلفا والتيار اليميني بقيادة بولسونارو، في ظل انشغال الناخبين بملفات ارتفاع تكاليف المعيشة والفساد والأمن.

كما برزت العلاقات الخارجية للبرازيل، لا سيما مع الولايات المتحدة ضمن الملفات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.

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