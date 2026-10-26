أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين (26 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، أن الاجتماع المرتقب في طهران بمشاركة مسؤولين كبار من السعودية وباكستان وتركيا قد يشكّل تمهيدًا لتعزيز الأمن الإقليمي بالاعتماد على دول المنطقة، مشيرًا إلى أن اللقاء سيبحث التوسع "الإسرائيلي" والتطورات في فلسطين المحتلة والمناطق المحيطة بلبنان، إلى جانب انعكاسات العدوان الأميركي على إيران على أمن المنطقة.

وأوضح بقائي أن فكرة عقد الاجتماع طُرحت، خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، فقد تعاملت معها إيران بإيجابية قبل الاتفاق على عقد اللقاء بعد استكمال التحضيرات، لافتًا إلى أنه يُعقد للمرة الأولى. وأشار إلى أن اللقاءات المرتقبة مع الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي ستتناول القضايا المطروحة.

كما رأى بقائي أن تحقيق أمن مستدام وموثوق في المنطقة يتطلب بناء الثقة وتعزيز التعاون بين دولها، مشيرًا إلى أن أحداث العامين الماضيين، لا سيما الأشهر الثمانية الأخيرة، أكدت أهمية الاعتماد على إرادة دول المنطقة ومراعاة معاييرها الأمنية في إرساء الأمن الإقليمي.

على صعيد التهديدات التي تواجه إيران، أكد بقائي أن القوات المسلحة الإيرانية في أتم الجهوزية، وتراقب التطورات المحيطة بالبلاد عن كثب، كما ستتعامل بحزم مع أي تهديد يستهدفها، مشددًا على أن إيران لن تتردد في الدفاع عن البلاد وسيادتها وممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس.

وحذّر بقائي من أن تل أبيب متمرّسة في تنفيذ عمليات "العلم الزائف"، مؤكدًا أن إيران لا تكترث بهوية الشخص الذي يتولى قيادة الكيان "الإسرائيلي"، فبرأيه أن سجل هذا الكيان لم يجلب للمنطقة سوى العنف والقتل.

على صعيد الملف النووي، قال بقائي إن إيران لم تمتلك أسلحة نووية ولم تسعَ إلى امتلاكها، وبرأيه أن الحديث عن "قنبلة نووية إيرانية" استخدم ذريعةً للعدوان العسكري عليها.

كذلك انتقد بقائي مواقف الدول الأوروبية الثلاث، قائلًا إنها لم تتصرّف بصورة بنّاءة، خلال العامين الماضيين، فاتخذت مواقف اتسمت بالتساهل إزاء العدوان الأميركي و"الإسرائيلي" على إيران، وانحازت إلى واشنطن في ملف "آلية الزناد".

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