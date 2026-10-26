أعلنت قوات الأمن الأردنية، صباح الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، القبض على 3 مشتبه بهم في الهجوم الذي استهدف الجمعة الماضي كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك جنوبي الأردن، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 25 آخرين.

المومني: الأردن يقتص لدماء شهدائه

وأكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إلقاء القبض على منفذي العملية الإرهابية في قرية حمود بمحافظة الكرك، وقال معلقًا: "إن الأردن يقتصّ لدماء شهدائه.

وكتب المومني، في منشور له على منصة "إكس" يقول: "إن الأجهزة الأمنية بذلت جهودًا كبيرة من خلال عملية أمنية مشتركة تكللت بالنجاح، نتج عنها إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية، وإصابتهم جميعًا، بعد اشتباك مسلح معهم، دون وقوع أي إصابات في صفوف القوة الأمنية".

‏وأوضح المومني أن "عمليات البحث والتمشيط استمرت منذ لحظة الجريمة الإرهابية لحين تحديد مكان تواجد الإرهابيين الثلاثة فجر اليوم في أحد المنازل المهجورة في محافظة الكرك"، مشددًا على "أن الإرهاب لا مكان له بيننا، وهذه الثلة الخارجة عن الدين والأعراف والأخلاق لاقت مصيرها العادل على أيدي القوة الأمنيّة".

أضاف المومني: "نقف بالمرصاد وسنضرب بيد من حديد دون رأفة أو تهاون كل من يحاول المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه".

وزير الداخلية: ضبطنا القتلة

بدوره كتب وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في منشور على منصة "إكس": "عندما طلبنا من الناس الاطمئنان، لم نطلب ذلك لمجرد أننا نقول أو ندعو، بل لأننا عازمون على منحهم أسبابًا حقيقية للاطمئنان".

وأضاف الفراية: "ضبطنا القتلة، ونراجع كل الظروف التي توصل الشباب إلى التطرف، ونحاسب كل من تثبت مشاركته.. سنحوّل هذه المأساة إلى إجراءات تحمي أرواح المواطنين. حفظ الله الأردن".

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن فرق التحقيق والمداهمة المتخصّصة ألقت القبض على "الإرهابيين" الثلاثة الذين نفذوا "العملية الإرهابية"، التي استهدفت مواطنين أردنيين داخل كنيسة قرية حمود بمحافظة الكرك.

وقالت المديرية في بيان: "إن عملية المداهمة التي نفذتها الأجهزة الأمنية أسفرت عن إصابة المنفذين الثلاثة جميعًا وإلقاء القبض عليهم عقب اشتباك مسلح، دون تسجيل أي إصابات في صفوف القوة الأمنية".

وذكر البيان أن المنفذين تحصنوا داخل أحد المنازل المهجورة في محافظة الكرك ورفضوا الاستسلام، مبادرين بإطلاق أعيرة نارية باتجاه القوة الأمنية.



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