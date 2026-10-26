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القوات المسلحة اليمنية تسقط مُسيّرة سعودية متطورة ومسلحة في سماء تعز
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عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تسقط مُسيّرة سعودية متطورة ومسلحة في سماء تعز

2026-10-26 13:31
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تمكّنت القوات المسلحة اليمنية، بضربة دقيقة، من إسقاط طائرة مُسيّرة متطورة ومسلحة تابعة للجيش السعودي أثناء تحليقها في سماء محافظة تعز.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان جديد له اليوم الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أنه "بفضل الله وعونه، نجحت قواتنا المسلحة في إسقاط طائرة مسيّرة استطلاعية مسلحة من طراز وينغ لونغ 2 (Wing Loong II) تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في سماء محافظة تعز، باستخدام السلاح المناسب".

وطائرة "وينغ لونغ 2" هي مُسيّرة استطلاعية-هجومية متوسطة المدى ومتوسطة الارتفاع، تندرج في فئة المسيّرات المماثلة لطائرة MQ-9 Reaper الأميركية.

صُممت هذه المُسيّرة لغرضين: الاستطلاع والمراقبة من جهة، والهجمات الجوية الدقيقة من جهة أخرى. ومن الناحية التسليحية، يمكنها حمل ما يصل إلى 480 كيلوغرامًا من الذخائر، بما في ذلك صواريخ موجهة وقنابل دقيقة، على ستة حوامل تحت أجنحتها.

وهذه الطائرة هي أول مٌسيّرة صينية تُجهَّز بمحرك توربيني مروحي، وتصل سرعتها إلى نحو 370 كيلومترًا في الساعة. ومن حيث القدرة على التحمل، يمكنها البقاء في الجو نحو 20 ساعة بحمولة قتالية كاملة، وفي ظروف خاصة حتى 32 ساعة. كما أنها مجهزة بنظام اتصالات بالأقمار الصناعية يزيد مدى السيطرة عليها إلى 2000 كيلومتر.

ويُعد إسقاط هذه المسيّرة إنجازًا ملحوظاً لدفاعات اليمن، لأن هذه الطائرة مجهزة بأجهزة استشعار بصرية ورادارية متطورة للاستطلاع وتحديد الأهداف، وتُعد السعودية من المستخدمين الرئيسيين لها في المنطقة.
 

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السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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