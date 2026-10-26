أفادت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الايرانية الرسمية بوصل قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في اجتماع أمني رباعي يضم مسؤولين من إيران والسعودية وتركيا وباكستان، لبحث قضايا الأمن الإقليمي والتطورات في المنطقة.

وسيجري منير مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين، ويشارك في اجتماع مشترك مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين، بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي.

وكان نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، قد أعلن أن زيارة المسؤولين الثلاثة تهدف إلى تقديم التهنئة للواء رضائي بمناسبة توليه منصب أمانة المجلس، إلى جانب التشاور بشأن الأمن الإقليمي.

وأكد باقري كني أن السياسة الاستراتيجية لإيران تقوم على أن تتولى دول المنطقة مسؤولية ضمان أمنها واستقرارها، وأن تدخل القوى الأجنبية من شأنه الإضرار بأمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى أن الاجتماع الرباعي يمكن أن يشكل خطوة مهمة نحو إرساء أمن إقليمي مستقل، بمشاركة دول المنطقة والاستفادة من تجربة إيران في تعزيز أمنها الوطني.

وفي السياق نفسه، أعلنت العلاقات العامة للجيش الباكستاني تأكيد زيارة المشير عاصم منير إلى طهران، فيما أفادت مصادر مطلعة في باكستان بأن المباحثات ستتناول جهود خفض التصعيد والتطورات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأوضاع في السعودية واليمن.



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