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لبنان

نقابة مزارعي البطاطا في بعلبك الهرمل بحثت خطة للاكتفاء الذاتي
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لبنان

نقابة مزارعي البطاطا في بعلبك الهرمل بحثت خطة للاكتفاء الذاتي

2026-10-26 14:00
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عقدت نقابة مزارعي البطاطا في محافظة بعلبك - الهرمل اجتماعًا في مقرها في بلدة دورس، في حضور رئيس اتحاد نقابات المزارعين في لبنان "إنماء" جهاد بلوق، خُصّص لبحث تنظيم خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحماية الإنتاج المحلي للبطاطا.

وبعد التداول في أوضاع القطاع والتحديات التي تواجه المزارعين، اتفق المجتمعون على "العمل على إعداد دراسة دقيقة لحجم الإنتاج وسبل تصريفه خلال الأعوام السابقة والعام الحالي، والمطالبة بتجميد العمل باتفاقية التيسير العربية والتعامل معها بحزم مستقبلًا، إذ إن لبنان يتحمّل العبء الأكبر نتيجة التزامها، في حين لا تلتزمها الدول الأخرى بالقدر نفسه".

كما شدّد المجتمعون على "ضرورة تعزيز التضامن والتكاتف بين المزارعين للوصول إلى موقف موحّد يحمي الإنتاج المحلي من الاستغلال التجاري، والعمل على تحديد سعر موحّد يضمن حقوق المزارعين، إلى جانب التواصل المستمر مع جميع مزارعي البطاطا من دون استثناء".

ختامًا، تم الاتفاق على تحديد موعد لاجتماع مركزي يُصار خلاله إلى اتخاذ القرارات المناسبة في ضوء نتائج المتابعة والدراسة. 

الكلمات المفتاحية
الزراعة محافظة بعلبك الهرمل
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