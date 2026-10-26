تواصلت اعتداءات العدو الصهيوني على عدد من القرى في جنوب لبنان، منذ منتصف الليل وحتى الساعة، وتنوّعت بين القصف المدفعي، واستهدافات الطيران المسيّر، وعمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة، إضافة إلى تنفيذ تفجير في مدينة الخيام.

وفي التفاصيل، طال القصف المدفعي الصهيوني المنصوري، ووادي الحجير، ووادي السلوقي، والخيام، وزوطر الشرقية.

وفي مدينة النبطية، سقطت طائرة مسيّرة كانت تحلّق في أجواء الأحياء السكنية، داخل أحد المنازل في حيّ الراهبات، نتيجة خلل فني أصابها.

كما استهدف الطيران المسيّر الصهيوني بلدة النبطية الفوقا، جنوبي لبنان، قبل أن يجدّد استهدافها مرة أخرى.

وفي سياق متصل، نفّذ جيش العدو عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من جهة السدانة باتجاه وادي شبعا، بالتزامن مع تحرّك لآلياته في منطقة السدانة. كذلك، نفّذ تمشيطًا بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي الحجير.

وفي مدينة الخيام، أقدم جيش العدو "الإسرائيلي" على تنفيذ تفجير، وكذلك، نفذ تفجيرًا كبيرًا في كفرتبنيت، وعند أطراف بلدة زوطر الشرقية.

واستهدفت دبابة ميركافا صهيونية بلدة القنطرة بعدد من القذائف.



الكلمات المفتاحية