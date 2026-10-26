استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية، السفير العراقي الجديد في لبنان محمد رضا الحسيني في زيارة تعارف.

وكانت مناسبة جرى التداول خلالها في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وآفاق هذه التطورات.

ورحب الشيخ الخطيب بالسفير الحسيني، قائلًا: "نتمنى للعراق السلام والاستقرار، فالعراق قلب العرب ونسأل الله أن يعين الشعب العراقي بجميع مكوناته على تخطي كل الصعاب".

وقدم السفير العراقي شرحًا للأوضاع في العراق، مؤكدًا "حرص العراق على لبنان"، واستمع إلى عرض من الشيخ الخطيب للوضع في لبنان في ظل العدوان الصهيوني المستمر وما خلفه من أضرار وخسائر مادية، فضلًا عن الحصار المفروض على لبنان في أكثر من مجال، مشيدًا بصمود الأهالي، لافتًا إلى أنهم يحتاجون إلى دعم مالي لتجاوز هذه المرحلة.



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