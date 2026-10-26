فاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في معركة الانتخابات الرئاسية البرازيلية، في جولتها الثانية، ليبدأ ولاية رئاسية رابعة، متغلّبًا على الضغوط الأميركية الهائلة التي مارستها واشنطن لإزاحته عن السلطة وإعادة اليمين المتطرف إلى السلطة في البلد اللاتيني، على خلفية مناصرته للقضية الفلسطينية وتأييده قيام دولة للشعب الفلسطيني، ووقوفه ضد حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة.

وحسم دا سيلفا المعركة الانتخابية بانتزاعه 51.79 في المئة من الأصوات في الجولة الثانية، بينما نال غريمه السيناتور فلافيو بولسونارو 48.21 في المئة من الأصوات، لترتد سياسة الضغط الأميركية عكسيًا على أصحابها، بعدما أثار تدخل واشنطن نفور البرازيليين الذين تضامنوا دفاعًا عن سيادة بلدهم، إلى جانب رفض كبير من قِبَل قطاعات الأعمال والشركات الكبرى البرازيلية المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية.

وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت عن حملة داخل وزارة الخارجية الأميركية لمساعدة عائلة بولسونارو على العودة إلى السلطة. بيد أنّ حملة الانتخابات تأثّرت بتداعيات إدانة بولسونارو في عام 2025 بالتخطيط لانقلاب في عام 2022.

وأطلق دا سليفا، على مدار ولاياته الرئاسية، مواقف دافع فيها عن استقلال بلاده، وأكّد، عقب الإعلان عن فوزه التاريخي، أنّ "البرازيل دولة حرّة وذات سيادة كاملة، ولا يمكن أن تكون حديقة خلفية لأحد".

أمّا غريمه بولسارنو الذي فاز في الجولة الأولى، فبرّر خسارته بالقول إنّ "البرازيليين صوّتوا من أجل "ضمان الديموقراطية"، لكنّه أعلن عن ‌أنّه ⁠سيسعى إلى "إلغاء جولة الإعادة"، بذريعة أنّ ⁠قرار قاضي المحكمة العليا كريستيانو زانين "مدّد فترة التصويت ⁠لمدة ساعتين"، واصفًا ذلك بأنّه "أمر غير مقبول".

الرئيس المدافع عن فلسطين

وعُرف عن الرئيس البرازيلي المنتخب وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومهاجمته مرارًا لـ"إسرائيل" التي اتهمها بارتكاب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهًا ما تقوم به الدولة العبرية بـ "محرقة اليهود" إبان الحرب العالمية الثانية.

وفي كلمته خلال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر 2026، قال دا سيلفا إنّ "أجيالًا من الفلسطينيين ستحمل آلام وصدمات الإبادة الجماعية التي تعرّض لها النساء والأطفال على يد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة.

وخلال قمة مجموعة "بريكس"، يومي 2 و3 أيلول/سبتمبر 2026، انتقد دا سيلفا بشدّة "إسرائيل" مؤكدًا أنه "لا يمكن للعالم أنْ يقف مكتوف الأيدي أمام الإبادة الجماعية التي تنفذها "إسرائيل" في غزة، والقتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، واستخدام الجوع كسلاح حرب".

من أبرز إنجازات دا سليفا، داخليًا، إزالته البرازيل من "خريطة الجوع العالمية" في 28 تموز/يوليو 2025، بعد أنْ هبط سوء التغذية المزمن دون نسبة 2.5 في المئة، وهي المرة الثانية بعد عام 2014، إذ كانت عادت إلى الخريطة بعد عام 2018، فخرج أكثر من 40 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي خلال عامين.

كذلك، تراجعت البطالة في البرازيل من أكثر من 9 في المئة في الربع الثاني من عام 2022 إلى 5.4 في المئة في الربع الثاني من 2026. وقد رأست البرازيل "مجموعة العشرين" في ريو دا جانيرو خلال عام 2024، وأطلقت، أيضًا، "التحالف العالمي ضد الجوع والفقر" بتأييد من 82 دولة، ثم رأست وشاركت بتأسيس مجموعة "بريكس" في 2025.

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