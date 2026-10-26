شدّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي على أنّ طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة دون تنفيذ شروط إيران الـ7، محذّراً من أن أي حرب جديدة ستؤدي إلى رفع سقف الشروط الإيرانية، وأن الرد الإيراني سيكون أكثر قسوة وسيلحق ضرراً بالمنطقة بأكملها.

وقال بروجردي، إن إيران لا تستبعد احتمال إقدام الولايات المتحدة على ارتكاب "حماقة جديدة"، مؤكداً أن المخزون الصاروخي الإيراني ازداد بأكثر من 50%، وأنه "لن ينفد حتى لو استمرت الحرب عامين".

وأضاف أن قدرة إيران من الصواريخ والمسيّرات تعادل القنبلة النووية، مشدداً على أن طهران لن تقبل بتسليم اليورانيوم المخصب، وأن "بعض الأطراف في إيران ترى أنه لا معنى للالتزام بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إذا كانت الولايات المتحدة لا تلتزم بها".

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح بروجردي أن سلطنة عُمان وافقت على المسار الجديد المتفق عليه مع إيران، وأنه كان من المقرر إصدار بيان مشترك بشأن المضيق، لولا الضغوط الأميركية.

وشدد على أنه لن يُصدّر أي نفط من المنطقة إذا مُنعت إيران من تصدير نفطها، مؤكداً أن "نظام الملاحة في مضيق هرمز لن يعود إلى سابق عهده".

وفي الشأن الإقليمي، وصف بروجردي الاجتماع الرباعي في طهران بأنه يحظى بأهمية كبيرة، ويشكّل مؤشراً جيداً بعد ما وصفه بهزيمة أميركا في المنطقة.

وأوضح أن السعودية وباكستان وتركيا أبلغت إيران نيتها إرسال وفد أمني إلى طهران للحوار، وأن الجانب الإيراني رحّب بهذه الخطوة، مشيراً إلى أن الاجتماع الرباعي عُقد كخطوة أولى، وشهد تبادلاً إيجابياً لوجهات النظر، بإدارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي.

واعتبر أن ارتدادات هزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ظهرت على الصعيد الأمني، بعدما فقدت دول المنطقة أملها في قدرة الولايات المتحدة على توفير أمنها، مشيراً إلى أن المنطقة تعيد حالياً النظر في سياساتها العامة المتعلقة بتوفير الأمن.

وأكد بروجردي ضرورة أن تدرك دول المنطقة "أن الولايات المتحدة لا يمكنها المساعدة على توفير أمنها"، لافتاً إلى أن بعض الدول التي أقامت علاقات مع الكيان الصهيوني أخطأت في حساباتها، وأن الضرر سينعكس عليها.

ورأى أن ثمرة الحربين المفروضتين على إيران تمثلت في تدمير القواعد الأميركية في المنطقة، مشيراً إلى أن الاحتجاجات الشعبية في أوروبا ضد الأنظمة تأتي ضمن ارتدادات الهجوم الإرهابي على إيران.

وفي السياق نفسه، أكد بروجردي أن أمن لبنان لا ينفصل عن أمن إيران، وأن الوقت حان لتؤمن الدول الإسلامية بقدراتها، مشدداً على أن العالم الإسلامي يمتلك قدرة ذاتية كبيرة.

وأضاف أن الرأي العام الأميركي سلبي جداً تجاه ترامب، داعياً دول المنطقة إلى السعي نحو خريطة طريق جديدة.

وبشأن المبادرات القطرية، قال بروجردي إنها تأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مستبعداً أن تؤدي هذه الجهود إلى نتيجة مع اقتراب الانتخابات الأميركية.

أما في الملف اليمني، فأكد أن مفتاح حل الصراع في اليمن بيد السعودية وليس في إيران، معرباً عن أمله في أن تعيد الرياض النظر في سياساتها.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الإيرانية الروسية، أشار بروجردي إلى أن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو تحظى بأهمية كبيرة.

وفي سياق متصل، اتفق المشاركون في الاجتماع الرباعي في طهران، اليوم، على مواصلة المحادثات لتعزيز التعاون، ولا سيما في مجال السلام والأمن الإقليميين، وفق ما أفاد به بيان الاجتماع.

وفي التفاصيل، أعلن الجانب الإيراني أنّ الاجتماع ضمّ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، ووزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، ورئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم كالن.

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