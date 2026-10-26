أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، "استعداد إيران لاتخاذ خطوات نحو تعميق التعاون الإقليمي بإيمان راسخ وعزم".

وشدّد بزشكيان، خلال لقائه مسؤولي تركيا والسعودية وباكستان، في طهران، على "استعداد إيران لحل الخلافات والاستفادة من القدرات المشتركة للدول في المنطقة"، مشيرًا إلى "تأكيد طهران أهمية عقد هذه الاجتماعات والمحادثات بين الدول في المنطقة"، ومبيّنًا أنّ "بإمكان الدول في المنطقة أن تقدّم نموذجًا للعدالة والتنمية للعالم بالاعتماد على القدرات المشتركة".

وذكّر بزشكيان بأنّ "المنطقة تشهد أعمال عنف وجرائم واسعة النطاق ارتكبها الكيان "الإسرائيلي" بدعم أميركا فيما يُتَّهم الآخرون بالإرهاب"، مدينًا الجرائم "الإسرائيلية" في غزة ولبنان ودول أخرى في المنطقة.

وفيما أكّد "الحاجة إلى نهج مشترك من جانب الدول في المنطقة لمواجهة العدوان أكثر من أي وقت مضى"، أمل بأنْ "يُسهم حضور ممثِّلي الدول المهمة والمؤثرة في هذا الاجتماع في تعزيز الوحدة والتماسك الإقليميين".

وقال: "نحن على ثقة بأنه إذا تكاتفت الدول في المنطقة واتخذت موقفًا موحّدًا فلن يكون من الممكن تكرار الاعتداءات، وعازمون على المُضِي قُدُمًا في هذا المسار، لكنّ تحقيق هذا الهدف يتطلّب من جميع الدول في المنطقة التوصّل إلى فهم مشترك لأهدافها".

"مستعدّون لتوسيع التعاون"

أضاف بزشكيان: "هدفنا تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول الإقليمية وضمان شعوبنا وعزتهم في المنطقة ووضع حدٍّ لجرائم الكيان "الاسرائيلي". آملُ بأنْ يُمهَّد طريقنا بالاعتماد على الإرادة المشتركة والتضامن والتعاون بين الدول لوقف هذه الجرائم وإرساء السلام".

وتابع قوله: "إنّ حماية حقوق شعوبنا واحترام سيادة الدول ومواجهة العدوان وتعزيز التعاون الإقليمي تتطلّب إرادة مشتركة وجهودًا منسَّقة". كما أكّد بزشكيان "استعداد إيران لتوسيع تعاونها مع الدول الاقليمية انطلاقًا من القواسم المشتركة والمصالح المتبادلة واحترام حقوق الشعوب".

والتقى الرئيس الإيراني، في طهران، كُلًّا من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأنّ "الاجتماع الرباعي الذي يضم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان وتركيا والسعودية، قد عُقد قبل بضع ساعات باستضافة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي"، حيث بحث المجتمعون "الأمن الإقليمي، وتداعيات العدوان العسكري، واستمرار الاعتداءات، ومساعدة الشعبين الفلسطيني واللبناني المظلومين"، بحسب "إرنا".

وقُبَيل توجُّهه إلى موسكو للمشاركة في القمة الثامنة لقادة "منتدى الدول المصدّرة للغاز"، شدّد بزشكيان على "أهمية ضمان أمن مسارات نقل الطاقة وحرية التجارة ومعالجة انعدام الأمن"، مؤكّدًا "ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف ومواجهة الأحادية في العلاقات الدولية"، وفق "إرنا".

وبيّن أنّ "التفاهمات الإستراتيجية بين الدول المنتجة والمصدّرة للغاز يمكن أن تسهم في إدارة سوق الطاقة العالمية وتعزيز التعاون الدولي"، معتبرًا أنّ "توسيع التعاون متعدِّد الأطراف ومواجهة الأحادية من الأهداف المهمة للقمة".

كذلك، نبّه إلى أنّ "الإجراءات الأميركية في المنطقة ودعم واشنطن اعتداءات الكيان الصهيوني، بمساندة بعض الدول الأوروبية، أسهما في اتساع نطاق انعدام الأمن وظهور مشكلات أمام حرية نقل الطاقة".

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