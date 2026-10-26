حذّر عضو "كتلة بدر" النيابية العراقية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، شاكر التميمي، من "خطورة استمرار التدخُّلات الأميركية السافرة في الشأن الداخلي للعراق".

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن التميمي قوله، الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إنّ "واشنطن لا تزال تمارس وصايتها وتتدخّل في مفاصل القرار الوطني على الرغم من إعلان خروج قواتها القتالية، وهو ما يشكِّل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد واستقلالها الدستوري".

وأضاف: "الولايات المتحدة الأميركية تواصل فرض أجنداتها ومحاولة التأثير في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق. الانسحاب المعلن لقواتها القتالية لم يُنهِ مساعي الهيمنة وفرض الإرادات التي تنتهجها الإدارة الأميركية وسفارتها في بغداد".

وشدّد على أنّ "هذه الممارسات والتصرُّفات الأميركية تمثّل تجاوزًا للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية كافة، وخرقًا مباشرًا لحرمة السيادة الوطنية التي ضحّى العراقيون بدمائهم من أجل صونها وحمايتها من التبعية والارتهان الخارجي".

وإذ دعا التميمي الحكومة العراقية إلى "اتخاذ موقف وطني شجاع وحازم بعدم الخضوع أو الرضوخ للضغوط والإملاءات الأميركية بأيّ شكل من الأشكال"، أكّد "ضرورة الوقوف بقوة بوجه هذه التدخُّلات ووضع حد حاسم لتحرُّكات واشنطن المشبوهة، ترسيخًا لهيبة الدولة وقرارها المستقل".

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