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إيران

رضائي عقب الاجتماع الرباعي: خَلُصْنا إلى أن الأمن في غرب آسيا يجب أن ينبع منها
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إيران

رضائي عقب الاجتماع الرباعي: خَلُصْنا إلى أن الأمن في غرب آسيا يجب أن ينبع منها

2026-10-26 22:12
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أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أنّ "الاجتماع الرباعي مع مسؤولين من باكستان والسعودية وتركيا خَلُصَ إلى أنّ الأمن في غرب آسيا يجب أنْ ينبع من داخل المنطقة، وأنّه يجب منع أيِّ تدخُّل خارجي".

وقال رضائي، عقب انتهاء الاجتماع الرباعي بشأن الأمن والاستقرار الإقليميَيْن في طهران، الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026: "كان ينبغي للتعاون الإقليمي أنْ يبدأ منذ فترة طويلة، وقد أظهرت زيارات كبار المسؤولين من تركيا وباكستان والسعودية أنّ التهديدات الأميركية ليس لها تأثير كبير في دول العالم".

وأضاف: "نتيجةً لمقاومة الشعب الإيراني واقتدار القوات المسلحة (الإيرانية)، تَشَكَّلَ مناخ جديد وإيجابي في المنطقة وفي المحادثات مع كبار المسؤولين في تركيا وباكستان والسعودية. نتائج مقاومة الشعب الإيراني أصبحت تظهر بشكل ملموس يومًا بعد يوم".

وتابع قوله: "تم التأكيد (خلال الاجتماع) ضرورة انسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان وجنوب سورية ومن قطاع غزة والضفة الغربية، وأنْ يكف عن اعتداءاته".

كذلك، أشار رضائي إلى أنّ "كبار المسؤولين في تركيا وباكستان والسعودية يرون أنّ الحل لمشاكل المنطقة يكمن في تظافر جهود الدول الأربع معًا".

الكلمات المفتاحية
محسن رضائي غرب آسيا إيران
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