حذّر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبد اللهي، من أن أي سفينة تحاول الخروج عن المسار المحدد في مضيق هرمز، لأي سبب كان، "ستعرّض أمنها للخطر وستتعرّض لأضرار جسيمة"، مؤكداً أن القوات الإيرانية تفرض رقابة دقيقة على حركة الملاحة في المنطقة.

وقال عبد اللهي، إن القوات البحرية والبرية الإيرانية تسيطر على سواحل الخليج وجزره ومضيق هرمز، إضافة إلى السواحل المطلة على بحر عُمان، مشيراً إلى أن القوات المتمركزة في هذه المناطق باتت أكثر استعداداً مما كانت عليه في السابق.

وأضاف أن القوات الإيرانية أصبحت مجهّزة بمعدات جديدة وأكثر تطوراً، مؤكداً أنها "ستواجه أي عدوان من العدو بشدة وحزم".

وفي السياق نفسه، أعلن عبد اللهي أن مضيق هرمز مغلق تماماً ويخضع لسيطرة القوات المسلحة الإيرانية، رافضاً الدعاية الإعلامية للقادة الأميركيين بشأن وضع هذا الممر المائي.

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