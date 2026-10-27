إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
11:26 |الرئاسة الإيرانية: الجانبان ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة
11:26 |الرئاسة الإيرانية: الجانبان أكدا أهمية توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والاستفادة من القدرات القائمة لتعزيز التعاون
11:13 |الرئاسة الإيرانية: اللقاء ركز على تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية
11:10 |هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي: اتخذنا حتى الآن إجراءات تنفيذية مناسبة بحق ما لا يقل عن 7 سفن منها
11:10 |هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي: يُحذَّر جميع أصحاب الشحنات والجهات المستفيدة ومقدّمي خدمات التأمين من أنه اعتباراً من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر ستُتخذ إجراءات قانونية بحق جميع سفن هذه الشركة
11:09 |هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي: ارتكبت السفن التابعة لشركة سينوكور للشحن البحري أكبر عدد من مخالفات العبور خلال الأشهر الثلاثة الماضية
11:03 |رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف: القائد كان في اجتماعنا حريصاً على متابعة التفاصيل وقد قدم ووضح التوجيهات اللازمة بشأن جميع القضايا
10:23 |الوزير عراقجي ونظيره الأردني يؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية ومواصلة المشاورات السياسية للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة
10:21 |وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش هاتفيا مع نظيره الأردني ايمن الصفدي آخر تطورات المنطقة
10:04 |مهاجراني كُلّفت الجمارك بتطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية لمواكبة الزيادة في أعداد المراجعين
09:39 |مهاجراني: إذا تعرضنا لأدنى عدوان فإن قواتنا المسلحة ستدافع عن البلاد بكل قوة وأثبتنا مراراً عزيمتنا
09:36 |المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: نسعى إلى السلام بكرامة ولن نتراجع في الدفاع عن أنفسنا قيد أنملة وإيران ثابتة في حماية مصالحها الوطنية
09:16 |قاليباف: من النقاط الأخرى التي أكّد عليها السيد الخامنئي آخر مستجدات العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا سيما الصين
09:15 |قاليباف بشأن لقائه السيد الخامنئي: من أبرز الموضوعات التي شدّد عليها قائد الثورة الإسلامية القضايا الاقتصادية والمعيشية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
09:12 |رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف بشأن لقائه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد القائد مجتبى الخامنئي (دام ظله): كان يتمتع بروح معنوية قوية وحيوية وتفاؤل