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القضاء البرازيلي يلغي جوازات فلافيو بولسونارو ويمنعه من مغادرة البلاد
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عربي ودولي

القضاء البرازيلي يلغي جوازات فلافيو بولسونارو ويمنعه من مغادرة البلاد

2026-10-27 06:51
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  أصدر قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، قراراً بإلغاء جوازات السفر البرازيلية التي يحملها السيناتور فلافيو بولسونارو، بما فيها جوازه الدبلوماسي.

ويتضمن القرار إلزام بولسونارو بتسليم أي جوازات أخرى خلال 24 ساعة، فضلاً عن منعه من مغادرة البلاد أو التواصل بأي شكل من الأشكال مع المحامي ويلر توماز، صديقه الذي يخضع معه للتحقيق في قضية تتعلق بشبهات غسل الأموال.

وقال فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، إنه تلقى استدعاءً من الشرطة الفيدرالية لتسليم جوازات سفره عقب زيارته والده.

وتأتي الإجراءات القضائية بعد خسارة فلافيو بولسونارو الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إذ حصل الأخير على نحو 51.8% من الأصوات، مقابل 48.2% لمنافسه، بفارق تجاوز 4.4 ملايين صوت.

فلافيو يرفض الاعتراف بالنتيجة ويطالب بإلغاء الانتخابات

وكان فلافيو بولسونارو قد أعلن، عقب إعلان النتائج، أنه لن يعترف بالهزيمة، متحدثاً عن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلغاء الانتخابات.

كما اتهم المحكمة العليا بالانحياز إلى لولا، من دون تقديم أدلة تثبت أن تمديد التصويت غيّر النتيجة النهائية.

وفي اليوم التالي، عدّل فلافيو موقفه، معلناً أنه سيطلب إسقاط ترشيح لولا ونائبه جيرالدو ألكمين.

وكان فلافيو قد تعهد خلال حملته الانتخابية باحترام نتائج صناديق الاقتراع، قبل أن يتراجع عن موقفه عقب إعلان خسارته.

يأتي ذلك، فيما أعلن الحزب الليبرالي البرازيلي الذي ينتمي إليه بولسونارو يعترف بنتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.

لولا: ما حصل هزيمة للأكاذيب والإنكار

في المقابل، وصف لولا فوزه بأنه هزيمة للإنكار والأكاذيب، مؤكداً أنه سيحكم لجميع البرازيليين، بصرف النظر عن مواقفهم السياسية، وأنه سيعمل على تغيير أسلوب إدارة البلاد وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات.

وقال لولا إن البرازيل لن تقبل بأن تكون "باحة خلفية لأي جهة"، مشدداً على سيادة البلاد، كما انتقد تدخل المنصات الرقمية الأجنبية في الانتخابات، معتبراً أن شركات التكنولوجيا الكبرى لا ينبغي أن تستخدم نفوذها للتأثير في نتائج الاقتراع.

وأكد الرئيس البرازيلي المنتخب لولاية رئاسية رابعة أنه تعلم دروساً من الحملة الانتخابية، متعهداً بالدفاع عن الديمقراطية والدستور، والعمل مع الكونغرس رغم التحديات التي قد تفرضها التركيبة السياسية الجديدة.

الكلمات المفتاحية
البرازيل لولا دا سيلفا القضاء
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