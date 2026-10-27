تواصل القوات "الإسرائيلية" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، من خلال إطلاق النار في مناطق متفرقة واستهداف خيام النازحين، بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيّرات، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأسفرت الخروقات "الإسرائيلية" خلال الساعات الـ24 الماضية عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح في مناطق مختلفة من القطاع.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، استهدفت القوات "الإسرائيلية" خيمة تؤوي عائلة الحمايدة بالقرب من كلية الرباط في شارع 5 غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد أنس أكرم الحمايدة وإصابة عدد من الأشخاص.

وفي جنوب القطاع أيضًا، أطلقت الآليات العسكرية "الإسرائيلية" المتمركزة في منطقتَي الشاكوش والعلم، إلى جانب الزوارق الحربية، نيرانها باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي غربي رفح، صباح اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول/أكتوبر 2026).

وامتدت عمليات إطلاق النار إلى مناطق أخرى، إذ أطلقت الآليات العسكرية "الإسرائيلية" النار شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، وشرقي حي الزيتون في مدينة غزّة، في ظل استمرار التوتر الميداني في المناطق القريبة من الخط الأصفر.

ووفق وزارة الصحة في غزّة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1,559 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 5,608، بينما بلغ عدد جثامين الشهداء التي جرى انتشالها 845.

أما الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزّة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 74,555 شهيدًا و175,727 مصابًا.

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