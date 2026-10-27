كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي انطلاق انتخابات الكنيست الـ26.. 36 قائمة تتنافس لحصد الأصوات

عربي ودولي

السلطات البحرينية تعتقل 6 مواطنين بينهم خطيب حسيني ورادودان ورئيس مأتم
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

السلطات البحرينية تعتقل 6 مواطنين بينهم خطيب حسيني ورادودان ورئيس مأتم

2026-10-27 08:08
146

  صعّدت السلطات البحرينية حملتها الأمنية ضد المواطنين الشيعة، مستهدفة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ع)، باعتقال واستدعاء عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والشباب، في إطار موجة متواصلة من الإجراءات القمعية التي تطال أبناء الطائفة الشيعية، وسط تصاعد التنديدات بشأن التضييق على الحريات الدينية والسياسية.

وشملت الاعتقالات الخطيب الحسيني حبيب الدرازي، بعد حملة تحريض واسعة عبر منصات التواصل، إثر انتشار مقطع لقراءة زيارة عاشوراء، ورئيس مأتم بن خميس الحاج حبيب عباس، إلى جانب الرادودين السيد جلال البلادي، وعبدالله متروك، الذي اعتُقل بعد مداهمة منزله صباحًا.

كما اعتقلت السلطات الشاب علي الغانمي، عقب مداهمة منزله في منطقة بني جمرة فجر الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر، فيما اعتُقل الشاب محمود مسلم بعد استدعائه للتحقيق في اليوم نفسه.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تشديد الإجراءات بحق السجناء السياسيين في سجن جو، في ظل استمرار الإضراب داخل السجن، وسط مخاوف بشأن أوضاع المعتقلين والقيود المفروضة عليهم.

وتندرج هذه الاعتقالات ضمن موجة من التصعيد الأمني تشهدها البحرين منذ شباط/فبراير الماضي، شملت المداهمات والاستدعاءات والاعتقالات، إلى جانب إجراءات قمعیة بشأن التضييق على ممارسة الشعائر الدينية واستهداف الشخصيات المرتبطة بالمناسبات والمجالس الحسينية.

ويعكس النهج الأمني في التعامل مع المواطنين الشيعة إصرار السلطات على معالجة الأزمات السياسية والاجتماعية عبر القبضة الأمنية، بدلًا من معالجة جذور الأزمة والاستجابة للمطالب الحقوقية، الأمر الذي من شأنه تعميق الاحتقان وتوسيع الفجوة بين السلطة والمجتمع.

الكلمات المفتاحية
البحرين سجن جو المسلمون الشيعة الاضطهاد الطائفي في البحرين
إقرأ المزيد
المزيد
مركز عين الإنسانية يدين الجرائم السعودية بحق المدنيين في 5 محافظات يمنية
مركز عين الإنسانية يدين الجرائم السعودية بحق المدنيين في 5 محافظات يمنية
عربي ودولي منذ 27 دقيقة
شهيد وجرحى في قصف سعودي على صعدة ولحج وتعز
شهيد وجرحى في قصف سعودي على صعدة ولحج وتعز
عربي ودولي منذ 42 دقيقة
السلطات البحرينية تعتقل 6 مواطنين بينهم خطيب حسيني ورادودان ورئيس مأتم
السلطات البحرينية تعتقل 6 مواطنين بينهم خطيب حسيني ورادودان ورئيس مأتم
عربي ودولي منذ 3 ساعات
القضاء البرازيلي يلغي جوازات فلافيو بولسونارو ويمنعه من مغادرة البلاد
القضاء البرازيلي يلغي جوازات فلافيو بولسونارو ويمنعه من مغادرة البلاد
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
السلطات البحرينية تعتقل 6 مواطنين بينهم خطيب حسيني ورادودان ورئيس مأتم
السلطات البحرينية تعتقل 6 مواطنين بينهم خطيب حسيني ورادودان ورئيس مأتم
عربي ودولي منذ 3 ساعات
آية الله قاسم يدعو الأمة الإسلامية والعربية إلى الوحدة لمواجهة الأخطار
آية الله قاسم يدعو الأمة الإسلامية والعربية إلى الوحدة لمواجهة الأخطار
إيران منذ 6 أيام
معتقلو سجن
معتقلو سجن "جو" بالبحرين يضربون عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازهم
عربي ودولي 2026-10-14
الخطيب يؤكد من البقاع وحدة الموقف الشيعي: ثمة من يريد إثارة التفرقة والحساسيات
الخطيب يؤكد من البقاع وحدة الموقف الشيعي: ثمة من يريد إثارة التفرقة والحساسيات
لبنان 2026-10-05
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة