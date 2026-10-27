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عين على العدو

انطلاق انتخابات الكنيست الـ26.. 36 قائمة تتنافس لحصد الأصوات
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عين على العدو

انطلاق انتخابات الكنيست الـ26.. 36 قائمة تتنافس لحصد الأصوات

2026-10-27 09:55
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انطلقت العملية الانتخابية في الكيان الصهيوني اليوم منذ الساعة السابعة صباحًا، وفتحت صناديق الاقتراع على أن تغلق عند العاشرة مساء بالتوقيت المحلي للقدس المحتلة، وسط تنافس 36 قائمة انتخابية على 120 مقعدًا في الكنيست، في أول انتخابات منذ أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والحرب على قطاع غزة.

عدد الناخبين يبلغ نحو 7.33 مليون ناخب، وفق معطيات لجنة الانتخابات المركزية "الإسرائيلية".

نظام التصويت ونسبة الحسم

الانتخابات تجري وفق نظام التمثيل النسبي والقوائم المغلقة، إذ يصوّت الناخبون لقائمة حزبية، وليس بصورة مباشرة لرئيس الحكومة. وتبلغ نسبة الحسم 3.25% من مجموع الأصوات الصحيحة، فيما يحتاج أي ائتلاف حكومي إلى 61 مقعدا من أصل 120 لضمان الأغلبية البرلمانية.

وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية في الكيان، يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 7,331,981 ناخبا، بزيادة قدرها 543,177 ناخبًا مقارنة بالانتخابات السابقة.

ووفق بيانات مكتب الإحصاء المركزي، يقيم نحو 6.5 مليون من أصحاب حق الاقتراع بصورة دائمة داخل الأراضي المحتلة، فيما يعيش نحو 810 آلاف في الخارج.

ومنذ انتخابات الكنيست الـ25 التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ارتفع عدد الناخبين المؤهلين المقيمين في الأراضي المحتلة بنسبة 5.4%، أي بنحو 333 ألف شخص.

متى تُعلن النتائج وكيف تتشكل الحكومة؟

بحسب الجدول الزمني الانتخابي، يعدّ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الموعد الأقصى المحدد لنشر النتائج الرسمية، مع إمكانية اتضاح النتائج قبل ذلك، بعد استكمال فرز الأصوات وإجراءات المصادقة عليها.

وعقب إعلان النتائج، يجري رئيس الكيان مشاورات مع ممثلي الأحزاب، قبل أن يكلف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة. وتبلغ المهلة الأولية الممنوحة للمكلف 28 يومًا، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى 14 يومًا إضافيًا.

ولا يمنح التكليف بالضرورة لرئيس الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد، إذ تتوقف عملية تشكيل الحكومة على المشاورات السياسية وفرص المرشح في حشد دعم أغلبية أعضاء الكنيست.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الكنيست انتخابات الكنيست
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