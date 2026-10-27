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لبنان

طلاب البداوي في مواجهة القرار الحكومي: المطمر لن يمرّ وصحة التلاميذ خط أحمر
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لبنان

طلاب البداوي في مواجهة القرار الحكومي: المطمر لن يمرّ وصحة التلاميذ خط أحمر

2026-10-27 10:39
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  في مواجهة القرار الحكومي بإنشاء مطمر للنفايات في البداوي نفذ طلاب المدارس المجاورة للموقع اعتصامًا احتجاجيًا رفضًا لتحويل محيط مدارسهم إلى مصدر للخطر الصحي والبيئي وتمسكًا بحقهم في التعلم ضمن بيئة سليمة وآمنة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي رفض القرار الحكومي المجحف بحق المنطقة وأهلها مشددا على أن البلدية بدأت باتخاذ الخطوات القانونية وستفتح باب الحوار من دون التراجع عن موقفها الرافض للمطمر. وأكد أن صحة الأطفال خط أحمر وأن الأهالي والبلدية متمسكون بموقفهم حتى النهاية.

من جهتها شددت مديرة مدرسة البداوي هلا الحسن على رفض إقامة المطمر قرب المدارس مؤكدة أن المدارس منارات للعلم وليست أماكن يجوز تعريضها وتلاميذها للمخاطر. وطالبت المعنيين بوقف المشروع واختيار مواقع بعيدة عن المناطق التربوية مشيرة إلى أن مسؤولية الدولة تأمين بيئة سليمة للطلاب لا فرض مشاريع تهدد صحتهم ومستقبلهم.

ويضع التحرك الطلابي القرار الحكومي أمام مواجهة مباشرة مع أبناء المنطقة الذين يرفضون تحميلهم وأطفالهم تبعات أزمة النفايات.

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طرابلس البداوي
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