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شهيد وجرحى في قصف سعودي على صعدة ولحج وتعز
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شهيد وجرحى في قصف سعودي على صعدة ولحج وتعز

2026-10-27 11:13
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 شهدت عدة محافظات يمنية، اليوم الثلاثاء  بـ 27 تشرين الأول 2026، تصعيدًا سعوديًا جديدًا، أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين، إلى جانب استهداف مدرسة وميناء ومناطق متفرقة، في قصف طال مناطق حدودية ومدنية في محافظات صعدة ولحج وتعز.

ففي محافظة صعدة، أُصيب مواطن بنيران الطيران السعودي في مديرية شدا الحدودية، فيما أُصيب مواطن آخر جراء قصف صاروخي سعودي استهدف مديرية الظاهر.

وفي محافظة لحج، استهدف الطيران السعودي مدرسة الروضة في منطقة قور بعزلة زريقة الشام، التابعة لمديرية المقاطرة، وذلك في اعتداء طال منشأة تعليمية مدنية ويهدد سلامة العملية التعليمية في المنطقة.

أما في محافظة تعز، فقد شن الطيران السعودي سلسلة غارات جوية على مديرية المخا، استهدفت ميناء المخا ومناطق متفرقة من المديرية.

كذلك، استشهد مواطن يمني وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، جراء استهداف الطيران السعودي منزل أحد المواطنين في حارة الحالي بمدينة المخا الساحلية.

وكانت قد أكدت وزارة الصحة والبيئة اليمنية أن حصيلة الشهداء والجرحى المدنيين خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة غارات الطيران السعودي وتحشيداته من المرتزقة على الأعيان المدنية والخدمية، بلغت 8 شهداء، و19 جريحًا في محافظات صعدة وتعز وحجة.

الكلمات المفتاحية
اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن صعدة
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