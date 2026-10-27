أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدوان السعودي، يوم الاثنين، بحق المدنيين والأعيان المدنية في عدد من المحافظات، وأسفرت عن سقوط ثمانية شهداء و19 جريحاً، بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار جسيمة بالمنشآت الصحية والتعليمية والخدمية وممتلكات المواطنين.

وأكد المركز في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن استهداف المدنيين والمنشآت الطبية والتعليمية ومرافق المياه والاتصالات والأعيان المدنية يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

وحمّل المركز، النظام السعودي المسؤولية عن هذه الاعتداءات وما نتج عنها من خسائر بشرية وأضرار مادية، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية، ووضع حد لاستمرار استهداف مقدرات الشعب اليمني.





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