أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أنّ بلادها تسعى إلى السلام بكرامة ولن تتراجع في الدفاع عن نفسها قيد أنملة.

وشدّدت مهاجراني، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، على أنّ إيران ثابتة في حماية مصالحها الوطنية، مشيرةً إلى أنّها ثبتت مراراً عزيمتها.

وحذّرت مهاجراني من أنّه إذا تعرضت إيران لأدنى عدوان "فإن قواتنا المسلحة ستدافع عن البلاد بكل قوة".

في موازاة ذلك، لم يستبعد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بروجردي احتمال إقدام الولايات المتحدة على ارتكاب "حماقة جديدة".

وحذّر بروجردي في حديث تلفزيوني أمس الإثنين، من أنّ أيّ حرب جديدة ستؤدّي إلى رفع سقف الشروط الإيرانية، وأنّ الردّ الإيراني سيكون أكثر قسوة وسيلحق ضرراً بالمنطقة بأكملها.

وأكد أنّ المخزون الصاروخي الإيراني ازداد بأكثر من 50%، وأنه "لن ينفد حتى لو استمرت الحرب عامين"، مضيفاً أنّ قدرة إيران من الصواريخ والمسيّرات تعادل القنبلة النووية.

الكلمات المفتاحية