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القوات اليمنية تستهدف وزارة الدفاع السعودية ومطار أبها ومصفاة نفط وطائرتين عسكريتين
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القوات اليمنية تستهدف وزارة الدفاع السعودية ومطار أبها ومصفاة نفط وطائرتين عسكريتين

2026-10-27 13:43
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  أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية بصاروخ باليستي، مؤكدةً أن الإصابة كانت دقيقة، وأن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة في الموقع المستهدف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف المصفاة، مشيرًا إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

وأكد سريع أن الاستهداف أسفر عن نشوب حرائق ضخمة في الموقع المستهدف.

وفي بيان ثانٍ أعلنت القوات المسلحة أنها استهدفت طائرتي نقل عسكريتين بصاروخين بالستيين الأولى في مطار نجران والأخرى في قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط ، مؤكدة أن "العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح بفضل الله".

وفي بيان ثالث أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت مقر وزارة الدفاع السعودية في العاصمة الرياض بصاروخ باليستي "وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله".

وفي وقت لاحق أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها استهدفت مطار أبها الدولي بطائرة مُسيّرة مؤكدة أن الإصابة "كانت دقيقة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار".

الكلمات المفتاحية
اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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