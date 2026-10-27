عين على العدو
انتخابات الكنيست: إقبالٌ مبكر هو الأعلى منذ عام 1977
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في الكيان الصهيوني أن نسبة الإقبال المبكر على التصويت في الانتخابات الحالية سجّلت أعلى مستوى لها منذ عام 1977.
وقال المدير العام بالإنابة للجنة الانتخابات المركزية، دين ليفنه في مؤتمر صحافي إن أكثر من 1.2 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة العاشرة صباحًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإقبال العامة بلغت حتى الساعة 12 ظهرًا نحو 16.68 في المئة.
كما أوضح أن هذه النسبة تمثل زيادة قدرها 0.78 في المئة مقارنة بالانتخابات السابقة، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة المشاركة الانتخابية.
بالموازاة، نقلت القناة 14 عن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتس توجيهه تحذيرًا قال فيه إن "نسب إقبال غير معتادة على التصويت في الوسط العربي ومعاقل اليسار".
من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إن ارتفاع نسبة التصويت في الأوساط العربية يشكل تحديًا انتخابيًا، داعيًا أنصاره إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الإقتراع.
بدورها، أفادت وسائل إعلام العدو أن نسبة تصويت العسكريين بلغت 30% حتى الساعة العاشرة صباحًا.