أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في الكيان الصهيوني أن نسبة الإقبال المبكر على التصويت في الانتخابات الحالية سجّلت أعلى مستوى لها منذ عام 1977.

وقال المدير العام بالإنابة للجنة الانتخابات المركزية، دين ليفنه في مؤتمر صحافي إن أكثر من 1.2 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة العاشرة صباحًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإقبال العامة بلغت حتى الساعة 12 ظهرًا نحو 16.68 في المئة.

كما أوضح أن هذه النسبة تمثل زيادة قدرها 0.78 في المئة مقارنة بالانتخابات السابقة، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة المشاركة الانتخابية.

بالموازاة، نقلت القناة 14 عن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتس توجيهه تحذيرًا قال فيه إن "نسب إقبال غير معتادة على التصويت في الوسط العربي ومعاقل اليسار".

من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إن ارتفاع نسبة التصويت في الأوساط العربية يشكل تحديًا انتخابيًا، داعيًا أنصاره إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الإقتراع.

بدورها، أفادت وسائل إعلام العدو أن نسبة تصويت العسكريين بلغت 30% حتى الساعة العاشرة صباحًا.

الكلمات المفتاحية