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إيران

اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر ارتطامها بلغم بحري في منطقة محظورة بمضيق هرمز
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إيران

اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر ارتطامها بلغم بحري في منطقة محظورة بمضيق هرمز

2026-10-27 16:49
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أفاد الجيش الإيراني باندلاع حريق في ناقلة نفط مخالفة للقوانين، بعد ارتطامها بلغم بحري في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز.
وقالت العلاقات العامة في القوات البحرية للجيش الإيراني في بيان اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026: "إن ناقلة نفط مخالفة حاولت قبل ساعات عبور منطقة محظورة وغير آمنة شرق مضيق هرمز بعد قيامها بإيقاف أنظمة التتبع الخاصة بها، مما أدى إلى ارتطامها بألغام بحرية وتعرضها لأضرار ونشوب حريق على متنها". 

وشددت القوات البحرية في الجيش الإيراني على أن مضيق هرمز يعد منطقة غير آمنة ومغلقة أمام السفن المخالفة والقطع البحرية التي تحاول العبور دون تنسيق مسبق، مذكرة بأن العبور الآمن يتطلب إجراء التنسيقات اللازمة مع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيرانية كانت قد أُغلقت مضيق هرمز منذ بداية العدوان الأميركي – الصهيوني على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، وأعلنت عدم السماح لأي قطعة بحرية بالمرور دون إذن من القوات المسلحة الإيرانية. 

ومنذ فرض الحظر ارتطمت عشرات القطع البحرية المخالفة بالألغام مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، كما استهدفت القوات المسلحة الإيرانية العديد من ناقلات النفط التي خالفت قوانين العبور في المضيق.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز النفط الجيش الايراني الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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