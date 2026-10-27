أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، اللواء محسن رضائي، ضرورة أن يكون الأمن في غرب آسيا نابعًا من دول المنطقة نفسها، مردفًا أن "عجز واشنطن عن توفير الضمانات الأمنية قد اتضح".

وفي تدوینة على منصة "إكس"، قال اللواء رضائي: "لم تجلب أميركا الأمن لأي دولة في المنطقة، وقد اتضح عجز واشنطن عن توفير الضمانات الأمنية. يجب أن ينبع الأمن في غرب آسيا من داخل المنطقة، وأن يُمنع أي تدخل أجنبي".

وفي سياق متصل، قال قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي العميد علي رضا إلهامي: "إننا سنعزز قدراتنا الردعية بالاعتماد على الإمكانات المحلية".

جاء ذلك خلال تفقده منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق البلاد والوحدات الدفاعية المتمركزة في الجزر الثلاث بالخليج الفارسي، حيث اطّلع على قدراتها العملياتية ومستوى جاهزية أفرادها القتالية، مثمنًا جهودهم ودورهم خلال الحرب المفروضة الثالثة.

كذلك، ثمن قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي الجهود المتواصلة التي تبذلها قوات الدفاع الجوي في الجيش، مؤكدًا أهمية العمل الدؤوب والرصد الدقيق للتهديدات، وأشار إلى أن توفير الأمن المستدام والحفاظ على طمأنينة المواطنين من الأولويات الرئيسة للدفاع الجوي في الجيش.

وأشاد العميد إلهامي خلال لقائه مع القوات المتمركزة في الجزر الثلاث بالخليج الفارسي بجهودهم، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية الشاملة وتعزيز القدرات العملياتية للوحدات. وأكد أن الروح المعنوية والقدرات القتالية للقوات جيدة، مشددًا على أن الدفاع الجوي الإيراني سيواصل مسيرة التقدم وتعزيز قدراته الردعية بالاعتماد على الإمكانات المحلية.

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