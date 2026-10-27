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إيران

حرس الثورة يفكك خليتين إرهابيتين في جنوب شرق إيران ويعتقل أفرادهما
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إيران

حرس الثورة يفكك خليتين إرهابيتين في جنوب شرق إيران ويعتقل أفرادهما

2026-10-27 18:07
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أعلن مقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران عن تفكيك خليتين إرهابيتين واعتقال أفرادهما في سروان وإيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وجاء في بيان لمقر القدس اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026: "في إطار الضربات المتتالية الموجهة إلى خلايا التنظيمات الإرهابية في منطقة الجنوب الشرقي، وبفضل الإشراف الاستخباري وما تلاه من إجراء استباقي من قبل جهاز الاستخبارات، تم تحديد خليتين إرهابيتين في منطقتي سروان وإيرانشهر، وتم اعتقال أعضاء الخليتين".

وأوضح البيان أن عملية تحييد واعتقال أفراد الخليتين تمت فجرًا، مضيفًا بأن الخليتين "كانتا تخططان لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية في إيرانشهر وسروان، إلا أن الأجهزة الاستخبارية أحبطت ذلك باتخاذ اجراءات حاسمة".

وقدم مقر القدس التابع للقوة البرية في حرس الثورة الإسلامية شكره "للأهالي الغيارى في المنطقة على صبرهم وتحملهم خلال تنفيذ هذه العملية"، محذرًا مرتزقة أميركا والكيان الصهيوني من أن مصيرهم هو الهلاك والدمار.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإرهاب حرس الثورة الاسلامية
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