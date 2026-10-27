أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن الطيران الحربي السعودي شنّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 81 غارة جوية وهجومًا صاروخيًا استهدفت، أعيانًا مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ولحج وصعدة وحجة وإب، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وأوضح العميد سريع أن الهجمات نُفّذت باستخدام طائرات حربية من طرازي "F-15" و"تايفون"، انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، بالتزامن مع هجمات صاروخية من جيزان.

وأضاف أن إجمالي الغارات الجوية والهجمات الصاروخية السعودية منذ بدء التصعيد على اليمن بلغ 3379 غارة وهجومًا صاروخيًا.

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