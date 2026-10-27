أعلن نادي "العهد" بطل لبنان تسع مرات عودة المدير الفني جمال الحاج للإشراف على فريقه المشارك في الدوري العام اللبناني الـ67 لكرة القدم.

وجاء في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026: "استقبل رئيس نادي العهد الرياضي المحامي زين خليفة، وأعضاء مجلس الإدارة، المدرب الوطني الكابتن جمال الحاج في عودة تجمعه بالنادي الذي مثّله لاعبًا وتولّى قيادته فنيًا في مراحل سابقة".

وأضاف: "يعود الكابتن جمال اليوم إلى بيته، ليتولى قيادة الفريق الأول فنيًا، وسط تمنيات النادي له بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة وتحقيق التطلعات المرجوّة في المرحلة المقبلة".

وكان العهد قد أقال مديره الفني المصري أحمد حافظ بعد المرحلة الثانية من الدوري.

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