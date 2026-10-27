بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، سبل تطوير التعاون بين البلدين في قطاعي النفط والغاز.

وأوضحت الرئاسة الإيرانية، في بيان لها مساء اليوم، أن "التعاون في مجال الطاقة، وتطوير الشراكة في قطاعي النفط والغاز، وتوسيع التبادل الاقتصادي، والاستفادة من الإمكانات المشتركة لدفع العمل في المشروعات المشتركة، من بين الموضوعات التي تناولتها المباحثات بين الرئيسين".

وأشار البيان الإيراني إلى أن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية، وأكدا ضرورة تطوير التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.

في وقت قال الرئيس بزشكيان إن "الإجراءات الأميركية الأحادية أظهرت ضرورة تعزيز التعددية والتفاعل بين الدول الخاضعة للعقوبات".

وأضاف الرئيس الإيراني خلال لقائه الرئيس بوتين أن "دول المنطقة تمتلك القدرة والإرادة لحل التحديات الإقليمية دون الاعتماد على الولايات المتحدة، وتُتيح هذه الإرادة المشتركة مع روسيا إمكانية تطوير العلاقات العلمية والاقتصادية والصناعية والثقافية والأمنية والعسكرية".

وفي السياق نفسه، قال بزشكيان: "نحن قادرون على حل مشكلات المنطقة وتسويتها من دون الاعتماد على أميركا".

وتابع الرئيس الإيراني: "وافقت على إنشاء مكتب تمثيلي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية في إيران ولم يتبق سوى استكمال التنسيقات اللازمة".

من جهته؛ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ناقش الوضع في الشرق الأوسط مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وأعلن أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران نما بنسبة 10.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وأكد أن العمل جار في بناء محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده تفي بجميع التزاماتها المتعلقة بكافة المشاريع المشتركة مع إيران. وقال إن روسيا ترحب دائمًا بالرئيس الإيراني. معربًا عن أمل روسيا في أن يتطور الوضع في الشرق الأوسط في اتجاه إيجابي.



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