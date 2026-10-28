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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-10-28 06:05
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08:01 |
عراقجي: مواجهة الإرهاب وعدوان الكيان الصهيوني ضرورة للدفاع عن استقلال الدول وسيادتها ومنع اتساع الحرب
08:00 |
إيران| إسماعيل بقائي: واشنطن لها تاريخ طويل في نکث العهود
08:00 |
عراقجي: تحويل مخرجات اجتماع طهران إلى تعاون مستدام يتطلب بناء الثقة والاحترام المتبادل لسيادة الدول والالتزام العملي
07:59 |
إيران| المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: اعتراف ترامب بنقض تفاهم إسلام آباد يمثل فضيحة مضاعفة لملمعي صورة أميركا
07:33 |
"رويترز": ارتفاع أسعار النفط .. ⁠خام غرب تكساس الوسيط الأميركي زاد 1.22 دولار أو 1.22 ​في المئة إلى 101.12 دولار للبرميل
07:32 |
"رويترز": ارتفاع أسعار النفط .. العقود الآجلة لخام برنت زادت 1.48 ​دولار أو 1.3 في المئة إلى 115.36 دولارًا للبرميل ​بحلول الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش
07:28 |
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: اجتماع طهران الرباعي بمشاركة إيران والسعودية وباكستان وتركيا فرصة لتعزيز الحوار بشأن السلام والأمن الإقليميين
06:42 |
"ذا هيل": المواجهة مع إيران كلفت الولايات المتحدة 47 مليار دولار حتى الآن
06:41 |
"ذا هيل": تكاليف المواجهة الأميركية مع إيران سجلت ارتفاعًا تجاوز 3 مليارات دولار مقارنة بالشهر الماضي
06:32 |
وول ستريت جورنال عن مسؤولين وبيانات تتبع: الجيش الأميركي يرسل نظام باتريوت إلى "إسرائيل" لتعزيز دفاعاتها الجوية
06:07 |
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: اعتراف ترامب بعدم إيمانه باتفاق إسلام آباد يؤكد استخفاف واشنطن بتعهداتها الدولية
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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