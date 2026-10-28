المقال التالي لا خفض تصعيد يمنيًا - سعوديًا: صنعاء متمسّكة بشروطها
إيران
🎧 إستمع للمقال
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
08:01 |عراقجي: مواجهة الإرهاب وعدوان الكيان الصهيوني ضرورة للدفاع عن استقلال الدول وسيادتها ومنع اتساع الحرب
08:00 |عراقجي: تحويل مخرجات اجتماع طهران إلى تعاون مستدام يتطلب بناء الثقة والاحترام المتبادل لسيادة الدول والالتزام العملي
07:59 |إيران| المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: اعتراف ترامب بنقض تفاهم إسلام آباد يمثل فضيحة مضاعفة لملمعي صورة أميركا
07:33 |"رويترز": ارتفاع أسعار النفط .. خام غرب تكساس الوسيط الأميركي زاد 1.22 دولار أو 1.22 في المئة إلى 101.12 دولار للبرميل
07:32 |"رويترز": ارتفاع أسعار النفط .. العقود الآجلة لخام برنت زادت 1.48 دولار أو 1.3 في المئة إلى 115.36 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش
07:28 |وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: اجتماع طهران الرباعي بمشاركة إيران والسعودية وباكستان وتركيا فرصة لتعزيز الحوار بشأن السلام والأمن الإقليميين
06:41 |"ذا هيل": تكاليف المواجهة الأميركية مع إيران سجلت ارتفاعًا تجاوز 3 مليارات دولار مقارنة بالشهر الماضي
06:32 |وول ستريت جورنال عن مسؤولين وبيانات تتبع: الجيش الأميركي يرسل نظام باتريوت إلى "إسرائيل" لتعزيز دفاعاتها الجوية
06:07 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: اعتراف ترامب بعدم إيمانه باتفاق إسلام آباد يؤكد استخفاف واشنطن بتعهداتها الدولية