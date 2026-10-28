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إيران

عراقجي: أمن المنطقة مرهون بالمسؤولية الجماعية والتعاون الإقليمي
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إيران

عراقجي: أمن المنطقة مرهون بالمسؤولية الجماعية والتعاون الإقليمي

2026-10-28 09:28
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اجتماع طهران الرباعي (الإيراني السعودي التركي الباكستاني) فرصة ثمينة للمضي قدمًا بالحوار بشأن السلام والأمن الإقليميين، مؤكدًا أن تحويل هذا الاجتماع إلى تعاون مستدام يتطلب بناء الثقة والاحترام المتبادل لسيادة الدول والالتزامات العملية.

كما أشار عراقجي، في منشور له على منصة "إنستغرام" الیوم الأربعاء (28 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، إلى الاجتماع الرباعي لمسؤولي الدفاع والأمن في إيران وتركيا والسعودية وباكستان في طهران، وکتب يقول: "إن اجتماع طهران الأخير، بحضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، وفّر فرصة ثمينة للمضي قدمًا بالحوار بشأن السلام والأمن الإقليميين، فضلًا عن المواجهة المشتركة للتهديدات والتحديات؛ وإن الاتفاق على مواصلة المشاورات يُعدّ خطوة مهمة".

وأضاف عراقجي في منشوره إن: "تحويل هذه الفرصة إلى تعاون مستدام يتطلب التوافق على المبادئ، وبناء الثقة والاحترام المتبادل لسيادة الدول والالتزامات العملية؛ مشددًا على أنه من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يجب ضمان الأمن المستدام بمشاركة دول المنطقة ومن دون أي وجود عسكري أو تدخل من القوى من خارج المنطقة".

وأكد عراقجي أن هذا النهج يقوم على أساس تحمّل دول المنطقة مسؤولية تقرير مصيرها، موضحًا أن التصدي لشرور الكيان الصهيوني واعتداءاته يُعدّ في هذا الإطار ضرورة أساسية للدفاع عن استقلال الدول وسيادتها، والحيلولة دون اتساع نطاق الحرب".

ختم وزير الخارجية الإيراني منشوره، مجددًا تأكيده أن الجيران يمثلون الأولوية بالنسبة إلى إيران.

الكلمات المفتاحية
السعودية الجمهورية الاسلامية في إيران تركيا باكستان الأمن
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