كشفت بيانات صادرة عن وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" أن الجيش الأميركي أنفق، حتى الآن، أكثر من 47 مليار دولار لتكاليف لـ"إدارة الحرب على إيران"، بزيادة تتجاوز 25% مقارنة بتقديرات الوزارة، في تموز/يوليو الماضي، وفقًا لوكالة "رويترز".

هذا؛ وذكرت البيانات أن تعويض الذخائر المستخدمة استحوذ على الحصة الأكبر من الكلفة التشغيلية للحرب، بأكثر من 29 مليار دولار، فضلًا عن أكثر من 6 مليارات دولار لاستبدال العتاد العسكري.

وفقًا لوكالة "رويترز"، لم توضح الأرقام ما إذا كانت تشمل كلفة إصلاح الأضرار التي لحقت بقواعد أميركية جراء الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المُسيّرة. وكان مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي قد أعلن، في أيلول/سبتمبر الماضي، أن: "العمليات العسكرية ضد إيران كلّفت وزارة الحرب نحو 38 مليار دولار، حتى الأول من آب/أغسطس"، ما يظهر الارتفاع السريع في الكلفة.

كما قدّر المكتب أن استمرار القتال قد يضيف ما بين ملياري دولار و3 مليارات دولار شهريًا، تبعًا لمستوى التصعيد، مشيرًا إلى أن: "حساباته لا تشمل آثار الحرب الاقتصادية جميعها أو التكاليف التي تتحمّلها جهات أخرى في الحكومة الفدرالية".

كذلك حذّر المكتب من أن الاستنزاف السريع للذخائر قد يستغرق تعويضه حوالي 5 سنوات، ما قد يضعف قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة إلى صراعات عسكرية أخرى.

جدير بالذكر أن وزير الحرب بيت هيغسيث كان قد دعا، في أحد تصريحاته السابقة، إلى إقرار تمويل طارئ بنحو 90 مليار دولار لإعادة ملء مخزونات الذخائر.

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