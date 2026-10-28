كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي 6 شهداء و32 جريحًا في غزة خلال 24 ساعة جراء خروقات الاحتلال المتواصلة

فلسطين

نزوح نحو 5 آلاف فلسطيني جراء العدوان
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

نزوح نحو 5 آلاف فلسطيني جراء العدوان "الإسرائيلي" على الخليل

2026-10-28 10:44
105

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني، منذ أسبوع، عدوانها العسكري الواسع على مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وسط استمرار اقتحام المنازل وتهجير السكان قسرًا، إلى جانب تشديد القيود على حركة الفلسطينيين وإغلاق عدد من المناطق السكنية والطرق، ما تسبب بتفاقم الأوضاع المعيشية في المدينة واتساع دائرة النزوح وتضرر الممتلكات وتعطّل المصالح الاقتصادية، فيما يواجه السكان قيودًا متزايدة على الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية.

إلى ذلك؛ أعلنت بلدية الخليل أن قوات الاحتلال هجّرت قسرًا 4969 فلسطينيًا من منطقتي الجلدة ودير بحة منذ بدء العدوان، فيما تضررت 780 عائلة جراء العمليات العسكرية المتواصلة. وقال رئيس البلدية يوسف الجعبري إن نحو 5 آلاف فلسطيني باتوا بين مهجّر ومتضرر، مشيرًا إلى أن العدوان خلّف أضرارًا في منازل الفلسطينيين وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق والأرصفة، فضلًا عن إغلاق عدد من المصانع وتعطيل حركة العمال والبضائع.

وأضاف الجعبري أن قوات الاحتلال خربت منازل أُجبر أصحابها على النزوح منها، بذريعة البحث عن أسلحة، مؤكدًا أن حجم الأضرار لن يتضح، بصورة كاملة، إلا بعد انسحاب القوات المحتلة من المناطق المستهدفة.

في سياق متصل، تجاوز عدد المعتقلين في المدينة 90 مواطنًا، فيما احتجزت قوات الاحتلال أكثر من 250 آخرين وأخضعتهم للتحقيق الميداني، بالتزامن مع استمرار مداهمة الأحياء وتشديد الإجراءات العسكرية على مداخل المدينة وبلداتها ومخيماتها، ومنع المواطنين من التنقل عبر عدد من الطرق والبوابات المغلقة.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على ثلاثة مواطنين، بينهم مسّنان، في منطقة الفحص، وأطلقت قنابل الغاز باتجاه المستشفى الأهلي، ما أدى إلى تسرب الغاز إلى عدد من أقسامه وغرف المرضى، وفقًا لتقارير محلية.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية جيش الاحتلال الاسرائيلي الخليل
إقرأ المزيد
المزيد
اعتداءات المستوطنين تتواصل على قاطفي الزيتون في الضفة وتطال شبكات الكهرباء 
اعتداءات المستوطنين تتواصل على قاطفي الزيتون في الضفة وتطال شبكات الكهرباء 
فلسطين منذ 13 دقيقة
ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 74,561 شهيدًا و175,770 مصابًا
ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 74,561 شهيدًا و175,770 مصابًا
فلسطين منذ 20 دقيقة
6 شهداء و32 جريحًا في غزة خلال 24 ساعة جراء خروقات الاحتلال المتواصلة
6 شهداء و32 جريحًا في غزة خلال 24 ساعة جراء خروقات الاحتلال المتواصلة
فلسطين منذ ساعتين
نزوح نحو 5 آلاف فلسطيني جراء العدوان
نزوح نحو 5 آلاف فلسطيني جراء العدوان "الإسرائيلي" على الخليل
فلسطين منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
اعتداءات المستوطنين تتواصل على قاطفي الزيتون في الضفة وتطال شبكات الكهرباء 
اعتداءات المستوطنين تتواصل على قاطفي الزيتون في الضفة وتطال شبكات الكهرباء 
فلسطين منذ 13 دقيقة
ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 74,561 شهيدًا و175,770 مصابًا
ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 74,561 شهيدًا و175,770 مصابًا
فلسطين منذ 20 دقيقة
6 شهداء و32 جريحًا في غزة خلال 24 ساعة جراء خروقات الاحتلال المتواصلة
6 شهداء و32 جريحًا في غزة خلال 24 ساعة جراء خروقات الاحتلال المتواصلة
فلسطين منذ ساعتين
نزوح نحو 5 آلاف فلسطيني جراء العدوان
نزوح نحو 5 آلاف فلسطيني جراء العدوان "الإسرائيلي" على الخليل
فلسطين منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة