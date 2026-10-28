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فلسطين

6 شهداء و32 جريحًا في غزة خلال 24 ساعة جراء خروقات الاحتلال المتواصلة
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فلسطين

6 شهداء و32 جريحًا في غزة خلال 24 ساعة جراء خروقات الاحتلال المتواصلة

2026-10-28 10:52
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يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ385 على التوالي، عبر إطلاق النار في مناطق متفرقة وتفجير المنازل، فيما أسفرت الاعتداءات المتواصلة خلال الساعات الـ24 الماضية عن سقوط شهداء وإصابة عشرات الفلسطينيين.

هذا؛ وقد استشهد الشاب محمود الهرش في شمال غزة إثر إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال، فيما نفّذ العدو فجر اليوم عملية نسف واسعة في شارع الرضيع في مدينة بيت لاهيا.

في مدينة غزة، أقدمت قوات الاحتلال على نسف منازل في محيط مفترق السنافور، في حي التفاح شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية "الإسرائيلية " نيرانها عرض البحر قبالة ساحل غزة. كما استشهد أحمد ياسين بسيسو، البالغ من العمر 34 عامًا متأثرًا بإصابته في استهداف "إسرائيلي"، في حي الرمال الأسبوع الماضي.

في جنوب قطاع غزة، تسلّم مجمع ناصر الطبي في خان يونس جثمان شهيد مجهول الهوية، قضى برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قرب الخط الأصفر شمالي رفح. كما استشهدت الطفلة تهاني شلالفة، والبالغة من العمر 6 سنوات، متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة المواصي غرب خان يونس.

كما أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 شهداء و32 جريحًا. وفقًا للوزارة الصحة؛ ارتفعت حصيلة الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في 10 تشرين الأول، إلى 1,565 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 5,640، إضافة إلى انتشال جثامين 845 شهيدًا.

يذكر أنه منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 74,561 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 175,759 جريحًا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
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