حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي مغامرة عسكرية إسرائيلية، في منطقة الخليج، سيكون أثرها "مدمّرا" على أسواق الطاقة العالمية.

هذا؛ وقد كتب وزير الخارجية الإيراني، عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، يقول: "إن دبلوماسية الطاقة الإيرانية خطت خطوة إلى الأمام، في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، وكان المحور الرئيسي للمحادثات هو تطورات أسواق الغاز العالمية وأمن الطاقة".

وأضاف عراقجي: "إن التداعيات المدمرة لأي مغامرة عسكرية، بتحريض من "إسرائيل" في منطقة الخليج الفارسي على الأسواق الدولية، لا تزال تعد من الهواجس الجادة عند الدول المصدرة والمستهلكة للغاز على حد سواء".

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