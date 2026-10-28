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فلسطين

ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 74,561 شهيدًا و175,770 مصابًا
فلسطين

ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 74,561 شهيدًا و175,770 مصابًا

2026-10-28 12:52
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان لها اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ارتقاء 3 شهداء وإصابة 11 آخرين، جراء استمرار العدوان الصهيوني على القطاع، بينهم شهيد جديد وشهيدان ارتقيا متأثرين بجراحهما.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتفعت حصيلة الاعتداءات "الإسرائيلية" على قطاع غزة إلى 1,568 شهيدًا، إضافة إلى 5,649 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الانتشال 845 شهيدًا.

ووفقًا لبيان وزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74,564 شهيدًا و175,770 إصابة.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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