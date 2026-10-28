دعت القوات المسلحة اليمنية جميع المتواجدين في مطار عدن إلى الإخلاء الفوري، نظرًا لوجود طائرة شحن عسكرية تابعة للعدو السعودي تنقل أسلحة تُستخدم في قتل أبناء الشعب اليمني.

وجاء في بيان مقتضب للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع: "تدعو قواتنا المسلحة المتواجدين في مطار عدن للإخلاء الفوري للمطار نظرًا لوجود طائرة شحن عسكرية تابعة للعدو السعودي تنقل أسلحة لقتل أبناء الشعب اليمني".

الكلمات المفتاحية