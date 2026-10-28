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القوات المسلحة تدعو لإخلاء مطار عدن فوراً لوجود طائرة شحن عسكرية سعودية
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القوات المسلحة تدعو لإخلاء مطار عدن فوراً لوجود طائرة شحن عسكرية سعودية

2026-10-28 13:39
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دعت القوات المسلحة اليمنية جميع المتواجدين في مطار عدن إلى الإخلاء الفوري، نظرًا لوجود طائرة شحن عسكرية تابعة للعدو السعودي تنقل أسلحة تُستخدم في قتل أبناء الشعب اليمني.

وجاء في بيان مقتضب للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع: "تدعو قواتنا المسلحة المتواجدين في مطار عدن للإخلاء الفوري للمطار نظرًا لوجود طائرة شحن عسكرية تابعة للعدو السعودي تنقل أسلحة لقتل أبناء الشعب اليمني".

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اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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