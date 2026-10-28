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إيران

السفارة الإيرانية في الكويت: نرفض الادعاء بتورط أحد مواطنينا في مخطط لاغتيال شخصيات
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إيران

السفارة الإيرانية في الكويت: نرفض الادعاء بتورط أحد مواطنينا في مخطط لاغتيال شخصيات

2026-10-28 13:45
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نفت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت نفيًا قاطعًا مزاعم الحكومة الكويتية بشأن تورط مواطن إيراني في مخطط لاغتيال شخصيات أو في أي تحرك يستهدف الأمن الوطني الكويتي.

وأكدت السفارة الإيرانية في بيان اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن اسم المواطن الإيراني الذي أوردته
السلطات الكويتية في اتهاماتها، لم يزر الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة.

وجاء في البيان: "‏ترفض سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت رفضًا قاطعًا الادعاء الذي طرحته الحكومة الكويتية بشأن تورط أحد المواطنين الإيرانيين في مخطط لاغتيال شخصيات أو في أي عمل آخر من شأنه المساس بالأمن الوطني الكويتي، وتذكّر بأن الشخص المذكور لم يسبق له الوجود في الكويت خلال السنوات العشر الماضية".

أضاف البيان: "‏وإذ تعرب سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت عن بالغ أسفها لاستمرار النهج السلبي تجاه إيران، الذي يتجلى، من بين أمور أخرى، في تكرار سيناريوهات واهية ومستهلكة بشأن تدخل إيران في الشؤون الكويتية، فإنها تؤكد أن توجيه مثل هذه الاتهامات الباطلة إلى المواطنين الإيرانيين يتعارض مع مبدأ حسن الجوار ويخالف القوانين الدولية".

وختمت السفارة الإيرانية بيانها بالقول: "في ظل ما تشهده منطقتنا من تداعيات خطيرة ناجمة عن العدوان العسكري الأميركي و"الإسرائيلي" على إيران، فإن المتوقع من دول المنطقة أن تنتهج سياسات مسؤولة وحكيمة تحول دون تفاقم الفتن المفروضة على المنطقة بأسرها".

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الجمهورية الاسلامية في إيران الكويت
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